MOVIOLA – Cagliari-Fiorentina | mano di Odriozola | rigore ed espulsione | quante proteste

Advertising

sportface2016 : MOVIOLA - #CagliariFiorentina, succede di tutto: #Aureliano e #Maresca nel caos, rigore e rosso per #Odriozola - sportface2016 : MOVIOLA - #CagliariFiorentina, Bellanova travolge Odriozola: è rigore netto. Ma #Biraghi si fa ipnotizzare da Radun… - infoitsport : Cagliari Fiorentina LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match - infoitsport : Moviola Sassuolo Cagliari: l’episodio chiave del match - infoitinterno : Sassuolo Cagliari LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Cagliari

... il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Unipol Domus,e Fiorentina si ...Al settimo minuto di- Fiorentina , match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, c'è già il primo episodio da: Ikonè serve in profondità Odriozola che entra in area ...Succede qualsiasi cosa nel secondo tempo di Cagliari-Fiorentina, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. L’arbitro Aureliano fischia calcio di rigore ed ...Al settimo minuto di Cagliari-Fiorentina, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, c’è già il primo episodio da moviola: Ikonè serve in profondità Odriozola ch ...