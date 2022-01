Mourinho | «Vincere a Empoli grande risultato Oliveira ha una mentalità diversa»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 23 gennaio 2022) Josèha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita scoppiettante vinta dalla sua Roma contro l’Più che soddisfatto Josèal termine della sfida vinta dalla Roma. Ecco le sue parole a DAZN:– «è un, perché ci permette di sfruttare i pareggi di Atalanta, Lazio e Fiorentina. Complimenti ai miei, ma anche all’che non ha mai mollato e creduto di poter rientrare in partita».– «Lui è diverso dagli altri, ma non è un regista e io lo sapevo perfettamente. Sapevo ci avrebbe dato valore fisico, atletico e in termini di personalità e leadership. Quando giochi percome ha fatto nel Porto, acquisisci ...