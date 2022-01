Morto il padre del giornalista triestino Paolo Condò: "Un maestro di gentilezza" (Di domenica 23 gennaio 2022) Si è spento a 95 anni PietroPaolo Condò, padre del giornalista triestino Paolo, già firma di primo piano della Gazzetta dello Spor t e volto noto di Sky , oltre che autore di svariati libri sui grandi protagonisti dello sport. "Mio padre ha dedicato tutta la sua vita alla banca - questo il suo ricordo - ... Leggi su ilpiccolo.gelocal (Di domenica 23 gennaio 2022) Si è spento a 95 anni Pietrodel, già firma di primo piano della Gazzetta dello Spor t e volto noto di Sky , oltre che autore di svariati libri sui grandi protagonisti dello sport. "Mioha dedicato tutta la sua vita alla banca - questo il suo ricordo - ...

