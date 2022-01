Morto Enzo Fasano | deputato di FI | 70 anni | era malato da tempo L' annuncio di Tajani

(Di domenica 23 gennaio 2022) Si è spento proprio alla vigilia del voto per il Quirinale, 70ennesalernitano di Forza Italia e coordinatore cittadino del partito a Salerno.è deceduto dopo una lunga ...

Advertising

enr_gav : RT @LaStampa: Morto il deputato di Forza Italia Enzo Fasano, era uno dei grandi elettori - annalaurabar : RT @LaStampa: Morto il deputato di Forza Italia Enzo Fasano, era uno dei grandi elettori - LaStampa : Morto il deputato di Forza Italia Enzo Fasano, era uno dei grandi elettori - LaStampa : Morto il deputato di Forza Italia Enzo Fasano, era uno dei grandi elettori - bassairpinia : Morto il senatore Enzo Fasano, il cordoglio di Mario Polichetti (vice segretario regionale Udc): «Perdiamo un signo… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Enzo

Si è spento proprio alla vigilia del voto per il QuirinaleFasano, 70enne deputato salernitano di Forza Italia e coordinatore cittadino del partito a Salerno. Fasano è deceduto dopo una lunga malattia che lo aveva colpito da qualche anno. Deputato e, ...Era un grande elettore ed èalla vigilia del voto per il nuovo presidente della Repubblica . ... " Addio! Se ne è andato l'amico e compagno di tante battaglie. Forza Italia piange...Si è spento proprio alla vigilia del voto per il Quirinale Enzo Fasano, 70enne deputato salernitano di Forza Italia e coordinatore cittadino del ...Lutto nelle file di Forza Italia: nelle scorse ore è deceduto il deputato Vincenzo Fasano che da tempo lottava contro un male incurabile ...