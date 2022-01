Moretti, il nuovo film “Il sol dell’avvenire” sul set a marzo con Mathieu Amalric (Di domenica 23 gennaio 2022) Cominciano a marzo, il 21, le riprese del nuovo film di Nanni Moretti, il Sol dell’avvenire, scritto con Francesca Marciano, Federica Pontremoli e Valia Santella. Il regista di Tre Piani nel frattempo sta facendo l’attore. L’attore e regista francese Mathieu Amalric sarà il protagonista del nuovo film di Nanni Moretti, ‘Il sol dell’avvenire’. Lo rivela lui stesso in un’intervista al ‘Fatto Quotidianò in vista della trasferta romana che lo porterà il 4 febbraio a presentare, proprio al nuovo Sacher di Moretti, il suo sesto film da regista, ‘Stringimi fortè. Ma a Roma Amalric farà anche le prove costume del film di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 gennaio 2022) Cominciano a, il 21, le riprese deldi Nanni, il Sol, scritto con Francesca Marciano, Federica Pontremoli e Valia Santella. Il regista di Tre Piani nel frattempo sta facendo l’attore. L’attore e regista francesesarà il protagonista deldi Nanni, ‘Il sol’. Lo rivela lui stesso in un’intervista al ‘Fatto Quotidianò in vista della trasferta romana che lo porterà il 4 febbraio a presentare, proprio alSacher di, il suo sestoda regista, ‘Stringimi fortè. Ma a Romafarà anche le prove costume deldi ...

