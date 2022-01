Monza - Bergamo, il derby rimane in Brianza. Chieri ok (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo le tre gare giocate ieri, altre tre oggi. E' saltata Novara - Conegliano a causa di alcune positività. Monza - Bergamo (21 - 25, 25 - 18, 25 - 20, 25 - 19) — Nona vittoria consecutiva in ... Leggi su gazzetta (Di domenica 23 gennaio 2022) Dopo le tre gare giocate ieri, altre tre oggi. E' saltata Novara - Conegliano a causa di alcune positività.(21 - 25, 25 - 18, 25 - 20, 25 - 19) — Nona vittoria consecutiva in ...

Advertising

Gazzetta_it : Volley donne: tutto sulla domenica di Serie A - zazoomblog : Volley Serie A1 Femminile 2021-2022: Monza batte Bergamo Chieri travolge Vallefoglia - #Volley #Serie #Femminile #… - sportface2016 : #Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: #Monza batte #Bergamo in rimonta, #Chieri travolge #Vallefoglia - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Volley #SerieA1 Vola #Monza che batte #Bergamo 3-1 e aggancia momentaneamente in vetta #Conegliano! #live - AmoBergamo : #Bergamo Monza ha superato Bergamo per numero di abitanti (e sono pure più giovani) -