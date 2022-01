Milan-Juventus, vince la noia: scialbo 0-0 a San Siro nel big match di giornata (Di domenica 23 gennaio 2022) Era il big match della 23esima giornata del campionato di Serie A, ma lo spettacolo è stato veramente deludente. Milan e Juventus sono scese in campo nella sfida per le zone alte della classifica, a Siro la gara si è conclusa con uno scialbo 0-0. La partita ha ben poco da raccontare, non si sono registrate grosse occasioni da gol e lo spettacolo è stato veramente deludente. La squadra di Allegri ha confermato la sua predisposizione a difendersi, ha pensato principalmente a non prenderle e non è stata mai pericolosa. Un po’ di coraggio per la compagine di Pioli, ma nulla di entusiasmante. L’occasione più importante è stata nel primo tempo con un tiro di Leao ben parato da Szczesny. Nella ripresa ci prova Theo Hernandez, ma ancora il polacco non si fa sorprendere. Al 28? da registrare ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 23 gennaio 2022) Era il bigdella 23esimadel campionato di Serie A, ma lo spettacolo è stato veramente deludente.sono scese in campo nella sfida per le zone alte della classifica, ala gara si è conclusa con uno0-0. La partita ha ben poco da raccontare, non si sono registrate grosse occasioni da gol e lo spettacolo è stato veramente deludente. La squadra di Allegri ha confermato la sua predisposizione a difendersi, ha pensato principalmente a non prenderle e non è stata mai pericolosa. Un po’ di coraggio per la compagine di Pioli, ma nulla di entusiasmante. L’occasione più importante è stata nel primo tempo con un tiro di Leao ben parato da Szczesny. Nella ripresa ci prova Theo Hernandez, ma ancora il polacco non si fa sorprendere. Al 28? da registrare ...

