Milan-Juventus senza reti, Suma ora pensa al derby: “Ma la squadra mi è piaciuta” (VIDEO) (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il Milan sbatte contro la Juventus sul (brutto) campo di San Siro. In vista del derby e della sosta, i rossoneri non vanno oltre lo 0-0 contro i bianconeri. Altra frenata, anche se questa volta in un big match. Soffre Mauro Suma, telecronista di fede rossonera e voce del club. Uno “0-0 da leggere”, titola Suma nel suo commento post gara. “La squadra mi è piaciuta, avrebbe meritato più della Juventus nel secondo tempo”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) Ilsbatte contro lasul (brutto) campo di San Siro. In vista dele della sosta, i rossoneri non vanno oltre lo 0-0 contro i bianconeri. Altra frenata, anche se questa volta in un big match. Soffre Mauro, telecronista di fede rossonera e voce del club. Uno “0-0 da leggere”, titolanel suo commento post gara. “Lami è, avrebbe meritato più dellanel secondo tempo”. SportFace.

Advertising

AntoVitiello : ?? Il sostegno della #CurvaSud del #Milan prima della partita contro la #Juventus a #SanSiro - JuventusTV : Vi aspettiamo per vivere insieme il pre-partita di #MilanJuve ???? Con noi ci sarà Fabrizio Ravanelli! LIVE alle… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv ? - lupogdg : RT @BuglianoCalcio: Il Bugliano Calcio si complimenta con Milan e Juventus per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto… - Jjuventushare : RT @BuglianoCalcio: Il Bugliano Calcio si complimenta con Milan e Juventus per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto… -