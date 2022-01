Milan-Juventus oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2021/2022 (Di domenica 23 gennaio 2022) Il Milan affronterà la Juventus in occasione della ventitreesima giornata della Serie A 2021/2022, big match imperdibile per gli appassionati di calcio. I rossoneri devono riscattare la dura sconfitta casalinga per mano dello Spezia, constatata dopo il recupero di un surreale secondo tempo; per tenere il passo dell’Inter di Inzaghi, gli uomini di Pioli devono palesare le loro qualità a discapito della rientrante di Juventus di Allegri. I bianconeri, reduci da due successi consecutivi in campionato, proveranno lo smacco ai rossoneri in quel di San Siro. Grande attesa per il rendimento di Dybala, osservato speciale in casa Juve, così come di Leao per il Diavolo. Milan-Juventus andrà in scena oggi, domenica 23 gennaio, con fischio ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Ilaffronterà lain occasione della ventitreesima giornata della, big match imperdibile per gli appassionati di calcio. I rossoneri devono riscattare la dura sconfitta casalinga per mano dello Spezia, constatata dopo il recupero di un surreale secondo tempo; per tenere il passo dell’Inter di Inzaghi, gli uomini di Pioli devono palesare le loro qualità a discapito della rientrante didi Allegri. I bianconeri, reduci da due successi consecutivi in campionato, proveranno lo smacco ai rossoneri in quel di San Siro. Grande attesa per il rendimento di Dybala, osservato speciale in casa Juve, così come di Leao per il Diavolo.andrà in scena, domenica 23 gennaio, con fischio ...

Advertising

juventusfc : ?????????? & ?????????? ?????????????? | #MilanJuve @MarioMandzukic9 ??il Milan Buona lettura ?? - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv ? - Glongari : Con la positività di #Orsato cambia il fischietto di Milan Juventus. Il favorito per dirigere il big match è Di Bello. @tvdellosport - Josto51037271 : In questi casi la differenza la fanno gli arbitri ( in campo e alla VAR) Due gol da annullare per falli precedenti.… - sportli26181512 : Milan-Juve, Tuttosport: 'E San Siro mette le ali': 'E San Siro mette le ali', titola giustamente il quotidiano Tutt… -