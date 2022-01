Milan-Juventus, Maldini: “Gara importante per tre motivi. Non c’è emergenza difesa” (Di domenica 23 gennaio 2022) “Gara importante per tre motivi, è Milan-Juve, vogliamo rimanere aggrappati all’Inter e così vogliamo tenere la Juve quinta distante e quindi essere molto più sicuri della qualificazione in Champions League”. Lo ha detto il responsabile dell’area tecnica del Milan, Paolo Maldini, prima della sfida contro la Juventus: “In questo mercato non faremo un colpo alla Vlahovic, a fine campionato vediamo. Non siamo perfetti, ci manca qualcosa, ma se pensiamo che la partita con lo Spezia l’abbiamo giocata abbastanza bene per vincere, ne avremmo fatte quattro dalla ripresa del campionato e saremmo lì a lottare con l’Inter. Anche senza rinforzi possiamo farlo, al di là della politica economica della società”. Sull’emergenza difesa: “In ... Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) “per tre, è-Juve, vogliamo rimanere aggrappati all’Inter e così vogliamo tenere la Juve quinta distante e quindi essere molto più sicuri della qualificazione in Champions League”. Lo ha detto il responsabile dell’area tecnica del, Paolo, prima della sfida contro la: “In questo mercato non faremo un colpo alla Vlahovic, a fine campionato vediamo. Non siamo perfetti, ci manca qualcosa, ma se pensiamo che la partita con lo Spezia l’abbiamo giocata abbastanza bene per vincere, ne avremmo fatte quattro dalla ripresa del campionato e saremmo lì a lottare con l’Inter. Anche senza rinforzi possiamo farlo, al di là della politica economica della società”. Sull’: “In ...

