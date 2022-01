Milan-Juventus, Locatelli ammonito: era diffidato, salta il Verona (Di domenica 23 gennaio 2022) Tegola per la Juventus contro il Milan in vista del prossimo impegno dei bianconeri in casa contro il Verona. Durante la sfida del Meazza, fin dai primi minuti, è stato ammonito Manuel Locatelli, che era uno dei tre diffidati in casa juventina. Salterà allora la prossima partita ed è una perdita davvero importante per Allegri, visto che si tratta dell’unico centrocampista che non ha mai saltato un incontro. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022) Tegola per lacontro ilin vista del prossimo impegno dei bianconeri in casa contro il. Durante la sfida del Meazza, fin dai primi minuti, è statoManuel, che era uno dei tre diffidati in casa juventina. Salterà allora la prossima partita ed è una perdita davvero importante per Allegri, visto che si tratta dell’unico centrocampista che non ha maito un incontro. SportFace.

