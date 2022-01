Milan Juventus le probabili formazioni, Allegri stupisce tutti (Di domenica 23 gennaio 2022) Questa sera ci sarà l’attesissima sfida tra Milan e Juventus, una gara storica con Pioli e Allegri che sembrano intenzionati a giocarla così. Un desolatamente semi vuoto San Siro questa sera aprirà le proprie porte per la grande sfida del calcio italiano tra Milan e Juventus, con Massimiliano Allegri che studia una strategia sulla carta davvero curiosa e interessante. I tre punti sono sicuramente l’obbiettivo di entrambe le squadre per motivi apparentemente diversi, ma che nel corso della stagione potrebbero diventare gli stessi. Massimiliano Allegri infatti vuole superare l’Atalanta in classifica, fermata ieri a Roma con la Lazio sul pareggio, per entrare per la prima volta nelle quattro posizioni, impresa mai riuscita quest’anno, mentre la banda di Pioli non può ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 23 gennaio 2022) Questa sera ci sarà l’attesissima sfida tra, una gara storica con Pioli eche sembrano intenzionati a giocarla così. Un desolatamente semi vuoto San Siro questa sera aprirà le proprie porte per la grande sfida del calcio italiano tra, con Massimilianoche studia una strategia sulla carta davvero curiosa e interessante. I tre punti sono sicuramente l’obbiettivo di entrambe le squadre per motivi apparentemente diversi, ma che nel corso della stagione potrebbero diventare gli stessi. Massimilianoinfatti vuole superare l’Atalanta in classifica, fermata ieri a Roma con la Lazio sul pareggio, per entrare per la prima volta nelle quattro posizioni, impresa mai riuscita quest’anno, mentre la banda di Pioli non può ...

Advertising

juventusfc : ?????????? & ?????????? ?????????????? | #MilanJuve @MarioMandzukic9 ??il Milan Buona lettura ?? - Glongari : Con la positività di #Orsato cambia il fischietto di Milan Juventus. Il favorito per dirigere il big match è Di Bello. @tvdellosport - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv ? - JuventusUn : #MilanJuve, i CONVOCATI di #Allegri: torna #Bernardeschi, FUORI in tre! Se credi alla vittoria lascia ?? - gercci1 : RT @pavanmassimo: #milan #juventus vale tantissimo per entrambe visti i risultati di oggi -