Milan-Juventus | formazioni ufficiali | Pioli sceglie Calabria | c’è Dybala Out De Ligt

(Di domenica 23 gennaio 2022) Ledi, match valido per la 23a giornata di Serie A, in programma alle ore 20:45

Advertising

AntoVitiello : ?? Il sostegno della #CurvaSud del #Milan prima della partita contro la #Juventus a #SanSiro - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv ? - juventusfc : Con questa risposta termina la conferenza stampa pre #MilanJuve del Mister. Fra poco il report delle sue parole su… - Straiker8204 : RT @AntoVitiello: ?? Il sostegno della #CurvaSud del #Milan prima della partita contro la #Juventus a #SanSiro - BrussinoG21 : RT @JuventusTV: Vi aspettiamo per vivere insieme il pre-partita di #MilanJuve ???? Con noi ci sarà Fabrizio Ravanelli! LIVE alle 20:00 qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Juventus

DIRETTA: GLI ALLENATORI La diretta dimette di fronte anche due allenatori molto simili cioè Stefano Pioli e Massimiliano Allegri. Il tecnico dei rossoneri sta crescendo anno ...Commenta per primo Sorpresa della, che si presenta a San Siro contro ilsenza Matthijs de Ligt nell'undici titolare : gastroenterite la scorsa notte per il difensore olandese, al suo posto gioca Daniele Rugani dal 1'.Novità importante sul fronte Juventus in vista della gara di stasera contro il Milan. Allegri dovrà far a meno del suo difensore ...Le formazioni ufficiali di Milan-Juventus, match valido per la 23a giornata di Serie A, in programma alle ore 20:45 ...