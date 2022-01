Milan-Juventus, De Ligt out: al suo posto gioca Rugani, ecco il motivo (Di domenica 23 gennaio 2022) Niente Milan-Juventus per Matthijs De Ligt: il difensore si siederà in panchina, lasciando spazio a Daniele Rugani. Il motivo, come spiega Romeo Agresti su Twitter, è un attacco di gastroenterite... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 23 gennaio 2022) Nienteper Matthijs De: il difensore si siederà in panchina, lasciando spazio a Daniele. Il, come spiega Romeo Agresti su Twitter, è un attacco di gastroenterite...

