Milan-Juventus, Chiellini: “Spero migliori il campo, ho dubbi sul calendario” (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Penso sempre positivo e vedo il bicchiere mezzo pieno. Ci abbiamo provato entrambe a vincere ma il risultato più giusto è stato il pareggio. Stiamo crescendo, dobbiamo continuare a lavorare senza perdere l’equilibrio. Ci è mancato il guizzo, stiamo trovando l’identità precisa. Siamo lì”. Lo ha detto Giorgio Chiellini dopo il pareggio a reti inviolate sul campo del Milan. Il difensore della Juventus tocca il tema campo: “Il campo è questo, lo ha detto anche Inzaghi. Spero trovino una soluzione, è lo stadio più bello d’Italia. Ho qualche dubbio sul calendario e sulle due partite in due giorni. Ci sono state buone giocate”. E sul suo momento: “Ho l’entusiasmo di un ragazzino, me la devo godere. Voglio vivere alla giornata, vedere la ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 gennaio 2022) “Penso sempre positivo e vedo il bicchiere mezzo pieno. Ci abbiamo provato entrambe a vincere ma il risultato più giusto è stato il pareggio. Stiamo crescendo, dobbiamo continuare a lavorare senza perdere l’equilibrio. Ci è mancato il guizzo, stiamo trovando l’identità precisa. Siamo lì”. Lo ha detto Giorgiodopo il pareggio a reti inviolate suldel. Il difensore dellatocca il tema: “Ilè questo, lo ha detto anche Inzaghi.trovino una soluzione, è lo stadio più bello d’Italia. Ho qualcheo sule sulle due partite in due giorni. Ci sono state buone giocate”. E sul suo momento: “Ho l’entusiasmo di un ragazzino, me la devo godere. Voglio vivere alla giornata, vedere la ...

Advertising

AntoVitiello : ?? Il sostegno della #CurvaSud del #Milan prima della partita contro la #Juventus a #SanSiro - JuventusTV : Vi aspettiamo per vivere insieme il pre-partita di #MilanJuve ???? Con noi ci sarà Fabrizio Ravanelli! LIVE alle… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv ? - besozzi68 : #Milan #Juventus #SerieA Che noia ! Tutto facile per i nati dopo?? - el__cantero : RT @BuglianoCalcio: Il Bugliano Calcio si complimenta con Milan e Juventus per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto… -