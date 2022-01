Milan-Juventus, Allegri: “De Ligt in panchina? Vi spiego il motivo” (Di domenica 23 gennaio 2022) Massimiliano Allegri, allenatore bianconero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Juventus, partita della 23^ giornata della Serie A 2021-2022 Leggi su pianetamilan (Di domenica 23 gennaio 2022) Massimiliano, allenatore bianconero, ha parlato a 'DAZN' prima di, partita della 23^ giornata della Serie A 2021-2022

Advertising

AntoVitiello : ?? Il sostegno della #CurvaSud del #Milan prima della partita contro la #Juventus a #SanSiro - JuventusTV : Vi aspettiamo per vivere insieme il pre-partita di #MilanJuve ???? Con noi ci sarà Fabrizio Ravanelli! LIVE alle… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv ? - _ImInter_ : RT @NumerINTERi: Visto che stasera ce la guarderemo tutti belli rilassati sul divano, ditemi: 1. Chi è la più forte tra #Milan e #Juventus… - calciomercatoit : ????#Milan - prima la #Juventus, poi il #calciomercato: da #Tanganga a #Lazetic, doppio colpo per #Pioli ?? -