Milan-Juventus 0-0 | Rugani | “Sono invecchiato e migliorato | ho aspettato il mio momento”

(Di lunedì 24 gennaio 2022) “diventato più esperto,, cresciuto e diventato papà. L’esperienza e l’età anagrafica per un difensore è importante. Stagione iniziata a rilento, ma adesso sto avendo delle occasioni. Con il mister ho un ottimo rapporto, hocon tranquillità ilin cui potevo dare una mano alla squadra.grato al mister, abbiamo tanti obiettivi e dobbiamo macinare punti”. Lo ha detto il difensore della, Daniele, al termine del match contro ilpareggiato per 0-0: “Chiellini, Bonucci o De Ligt? Mi trovo bene con tutti e tre.messo bene coi piedi?basi che ho ereditato da qualche allenatore, ai tempi dell’Empoli Sarri lo faceva molto. Mi fa piacere ...

"Visto come eravamo partiti sono contento della classifica - è il commento dell'allenatore della Juve Max Allegri dopo lo 0 - 0 cola San Siro - . Abbiamo tenuto a 7 punti il, dopo una partita equilibrata, che si è conclusa con un pareggio giusto". Sui singoli: "Dybala - ha aggiunto l'allenatore - ha avuto un problema di gastroenterite e l'ho mandato in campo lo ...0 - 0(4 - 2 - 3 - 1) : Maignan; Calabria (31' st Florenzi), Kalulu, Romagnoli, Hernßndez; Tonali, Kruni ; Messias (16' st Saelemaekers), Díaz (16' st Bennacer), Leão (31' st ...Le parole di Stefano Pioli al termine del pareggio di questa sera tra Milan e Juventus, che non muove più di tanto la classifica. Finisce 0-0 il big match della 23.a giornata di Serie A. Il Milan e la ...In un San Siro praticamente vuoto (ci sono appena 5.000 spettatori) va in scena un Milan-Juventus senza emozioni, senza dubbio il più brutto degli ultimi anni. Una partita equilibrata, con poche, ...