Milan-Juventus 0-0 | meglio il Diavolo | ma vincono le difese

(Di domenica 23 gennaio 2022), big-match della 23a giornata del campionato di Serie A 21-22, va in archivio come pareggio senza reti. I padroni di casa hanno le occasioni migliori nel corso della gara, che tuttavia rimane in un sostanziale equilibrio per tutta la sua durata. Ecco cosa è accaduto in serata al “Meazza”. Il primo tempo diLe due formazioni cominciano con un buon ritmo, senza risparmiarsi qualche colpo proibito. Leao ci prova all’8? con una conclusione da fuori area, ma il pallone vola altissimo sulla traversa della porta bianconera. Dalla parte opposta al 12? Cuadrado cerca di sorprendere Maignan con un rasoterra mancino dal limite, ma il colombiano non inquadra la porta. È invece il 20?, quando Leao prima combina un bello scambio in velocità con Messias e Ibrahimovic e poi calcia in porta. ...