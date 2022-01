Milan Juventus 0-0 LIVE: Ibra non ce la fa, dentro Giroud (Di domenica 23 gennaio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Milan e Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Meazza, Milan e Juventus si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Milan Juventus MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San Siro. 2? Corner dalla destra di Cuadrado che cerca il ‘gol Olimpico’ come contro il Genoa, Maignan smanaccia. 3? Contatto Calabria-Alex Sandro in area bianconera; tutto regolare per Di Bello. 8? Angolo dalla destra per il Milan, battuta corta con Messias che va rasoterra da Leao; destro di prima colpito con il corpo all’indietro, palla al primo anello verde. 9? Ammonito ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San Siro. 2? Corner dalla destra di Cuadrado che cerca il ‘gol Olimpico’ come contro il Genoa, Maignan smanaccia. 3? Contatto Calabria-Alex Sandro in area bianconera; tutto regolare per Di Bello. 8? Angolo dalla destra per il, battuta corta con Messias che va rasoterra da Leao; destro di prima colpito con il corpo all’indietro, palla al primo anello verde. 9? Ammonito ...

