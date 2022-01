Milan-Juventus 0-0. LA DIRETTA (Di domenica 23 gennaio 2022) La partita tra Milan e Juventus chiude la 23esima giornata di serie A e mette in palio punti preziosi. Una partita ricca di fascino e storia ma che costringe entrambe le compagini a cercare i tre punti. I rossoneri di Pioli devono rispondere alle vittorie di Inter e Napoli mentre i bianconeri possono approffittare del pareggio dell'Atalanta e tornare, pur con una partita in più, a occupare il quarto posto che significa Champions League scavalcando l'Atalanta. I ragazzi di Allegri arrivano al match di San Siro in grande forma forti di otto risultati utili consecutivi mentre il Milan deve cancellare la folle sconfitta casalinga con lo Spezia e riprendere la marcia verso la vetta della classifica. Leggi su agi (Di domenica 23 gennaio 2022) La partita trachiude la 23esima giornata di serie A e mette in palio punti preziosi. Una partita ricca di fascino e storia ma che costringe entrambe le compagini a cercare i tre punti. I rossoneri di Pioli devono rispondere alle vittorie di Inter e Napoli mentre i bianconeri possono approffittare del pareggio dell'Atalanta e tornare, pur con una partita in più, a occupare il quarto posto che significa Champions League scavalcando l'Atalanta. I ragazzi di Allegri arrivano al match di San Siro in grande forma forti di otto risultati utili consecutivi mentre ildeve cancellare la folle sconfitta casalinga con lo Spezia e riprendere la marcia verso la vetta della classifica.

