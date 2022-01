Milan-Juve, vince la paura di perdere: pari senza reti, Inter e Napoli ringraziano (Di domenica 23 gennaio 2022) Il giusto pareggio senza reti di San Siro racconta di una partita tirata e ad alta intensità, dove Milan e Juventus si rendono protagoniste di prove attente, anche se poco propositive dal punto di vista offensivo. La sfida si chiude così a reti bianche. Un pareggio con il quale il Milan si porta in seconda posizione a quota 49, al pari del Napoli, “scendendo” a 4 lunghezze dalla capolista Inter, che ha però una partita in meno. La Juventus rimane invece quinta con 42 punti, a una lunghezza di ritardo dall'Atalanta, con i bergamaschi che hanno disputato una gara in meno. La prima opportunità è per gli ospiti e arriva al 12?, quando Cuadrado salta un uomo e si accentra sul sinistro calciando poi dal limite, ma la palla ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Il giusto pareggiodi San Siro racconta di una partita tirata e ad alta intensità, doventus si rendono protagoniste di prove attente, anche se poco propositive dal punto di vista offensivo. La sfida si chiude così abianche. Un pareggio con il quale ilsi porta in seconda posizione a quota 49, aldel, “scendendo” a 4 lunghezze dalla capolista, che ha però una partita in meno. Lantus rimane invece quinta con 42 punti, a una lunghezza di ritardo dall'Atalanta, con i bergamaschi che hanno disputato una gara in meno. La prima opportunità è per gli ospiti e arriva al 12?, quando Cuadrado salta un uomo e si accentra sul sinistro calciando poi dal limite, ma la palla ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : ?? 'Più forti di ingiustizie e avversità. Noi siamo il #Milan e mai nessun ci fermerà'. I tifosi rossoneri caricano… - JuventusTV : Vi aspettiamo per vivere insieme il pre-partita di #MilanJuve ???? Con noi ci sarà Fabrizio Ravanelli! LIVE alle… - AntoVitiello : Solo un pari a #SanSiro tra #Milan e #Juve. Partita con poche occasioni da gol, e #Milan che ha provato a vincerla… - YanasJe : RT @theboss_1908: L’FC Internazionale Milano si complimenta con #Milan e #Juve per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio one… - Pinco54741921 : RT @harleysgirlz: L’FC Internazionale Milano si complimenta con Milan e Juve per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onest… -