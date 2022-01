Milan-Juve, Pioli costretto al cambio: nuovo infortunio per l’attaccante (Di domenica 23 gennaio 2022) Ancora fermo sullo 0-0 il match di San Siro tra il Milan e la Juventus, l’ultimo prima della sosta del prossimo weekend. Non mancano i duelli e gli alti ritmi nella gara, che però finora non vede ancora una formazione imporsi sull’altra, e il tecnico rossonero Stefano Pioli è già stato costretto ad effettuare il primo cambio. LO STOP DI IBRA Al minuto 28 della partita, infatti, Zlatan Ibrahimovic ha dovuto abbandonare il campo per un fastidio fisico al tendine, ed è stato sostituito dal compagno di squadra Olivier Giroud. Milan, Ibrahimovic, Serie A Non si conosce ancora l’entità del suo infortunio, ma certamente le sue condizioni verranno monitorate già a partire dal fischio finale del match. Gabriella Ricci Leggi su rompipallone (Di domenica 23 gennaio 2022) Ancora fermo sullo 0-0 il match di San Siro tra ile lantus, l’ultimo prima della sosta del prossimo weekend. Non mancano i duelli e gli alti ritmi nella gara, che però finora non vede ancora una formazione imporsi sull’altra, e il tecnico rossonero Stefanoè già statoad effettuare il primo. LO STOP DI IBRA Al minuto 28 della partita, infatti, Zlatan Ibrahimovic ha dovuto abbandonare il campo per un fastidio fisico al tendine, ed è stato sostituito dal compagno di squadra Olivier Giroud., Ibrahimovic, Serie A Non si conosce ancora l’entità del suo, ma certamente le sue condizioni verranno monitorate già a partire dal fischio finale del match. Gabriella Ricci

