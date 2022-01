Milan, infortunio per Ibrahimovic: che tegola contro la Juventus! (Di domenica 23 gennaio 2022) Brutte notizie per il Milan nella partita del campionato di Serie A contro la Juventus. Le due squadre sono in campo per la 23esima giornata del massimo torneo italiano, si tratta di una sfida fondamentale per le zone alte della classifica. Nei primi minuti la partita è bloccata, non si registrano grosse occasioni da gol. Al 28? una tegola per l’allenatore Stefano Pioli: infortunio per Zlatan Ibrahimovic, lo svedese è stato costretto al cambio per un problema fisico, ghiaccio al polpaccio. Al suo posto Giroud. Le condizioni di Ibra verranno valutate nelle prossime ore. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 23 gennaio 2022) Brutte notizie per ilnella partita del campionato di Serie Ala Juventus. Le due squadre sono in campo per la 23esima giornata del massimo torneo italiano, si tratta di una sfida fondamentale per le zone alte della classifica. Nei primi minuti la partita è bloccata, non si registrano grosse occasioni da gol. Al 28? unaper l’allenatore Stefano Pioli:per Zlatan, lo svedese è stato costretto al cambio per un problema fisico, ghiaccio al polpaccio. Al suo posto Giroud. Le condizioni di Ibra verranno valutate nelle prossime ore. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

AntoVitiello : Massara a DAZN: 'L’infortunio di #Tomori non è così grave e dovrebbe rientrare velocemente. Continuiamo a pensare c… - CalcioWeb : #MilanJuventus, tegola per Stefano Pioli: infortunio per Zlatan #Ibrahimovic e cambio - Gianluc51789947 : Mi chiedevo se il Milan Twitter andrà in depressione x l’infortunio di Ibra così come è capitato all’Inter Twitter… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? ULTIM'ORA - #Ibrahimovic si ferma: è uscito per infortunio in #MilanJuventus ? - SOSFanta : ?? ULTIM'ORA - #Ibrahimovic si ferma: è uscito per infortunio in #MilanJuventus ? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan infortunio Infortunio Ibrahimovic: forfait in Milan - Juve! Le ultime ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Infortunio Ibrahimovic: forfait in Milan Juve! Le ultime sulle condizioni dell'attaccante svedese rossonero Colpo di scena dopo meno di mezz'ora di Milan - Juve: Zlatan Ibrahimovic non ce la fa! ...

Milan - Juve, Tomori vicino alla squadra: coi ragazzi in spogliatoio! Oggi, però, l'inglese si trova in uno stato d'infortunio. Soltanto una settimana fa si è operato in artroscopia al menisco, e adesso ci si chiede quando sarà possibile rivederlo in campo.

Infortunio Ibrahimovic in Milan-Juve: le condizioni dell’attaccante MilanLive.it Brutte notizie per Pioli: si ferma Ibrahimovic! Dopo soli 27 minuti di gioco, Zlatan Ibrahimovic è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un infortunio. Lo svedese nonostante non fosse molto d’accordo per la sostituzione, ha dovuto ...

Infortunio Ibrahimovic: lo svedese finisce ko in Milan Juve Ibrahimovic è stato messo ko da un infortunio dopo circa trenta minuti dall’inizio di Milan Juve: lo svedese è stato sostituito La partita di Ibrahimovic da ex contro la Juve è durata circa trenta ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloIbrahimovic: forfait inJuve! Le ultime sulle condizioni dell'attaccante svedese rossonero Colpo di scena dopo meno di mezz'ora di- Juve: Zlatan Ibrahimovic non ce la fa! ...Oggi, però, l'inglese si trova in uno stato d'. Soltanto una settimana fa si è operato in artroscopia al menisco, e adesso ci si chiede quando sarà possibile rivederlo in campo.Dopo soli 27 minuti di gioco, Zlatan Ibrahimovic è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un infortunio. Lo svedese nonostante non fosse molto d’accordo per la sostituzione, ha dovuto ...Ibrahimovic è stato messo ko da un infortunio dopo circa trenta minuti dall’inizio di Milan Juve: lo svedese è stato sostituito La partita di Ibrahimovic da ex contro la Juve è durata circa trenta ...