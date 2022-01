Milan | guai in vista per Leao | il motivo!

(Di domenica 23 gennaio 2022) Riemergono vecchi problemi per il miglio giocatore delal momento, Rafael. La Corte d’Appello di Lisbona ha respinto il ricorso dell’asso rossonero per ottenere l’annullamento della decisione del TAS portoghese che lo aveva condannato a pagare 16,5 milioni di euro di risarcimento allo Sporting Lisbona. RafaelIl risarcimento è relativo alla risoluzione unilaterale del contratto avvenuta nel 2018 giustificata da un’aggressione subita dal portoghese dai tifosi biancoverdi poco fuori dal centro di allenamento. Dopo la rescissione l’esternoista decise di trasferirsi in Francia al Lille, a parametro zero. Orapuò chiedere il parere della Corte Suprema. VINCENZO BONIELLO

