Migranti: nave Ong Geo Barents ne salva 439. Malta nega porto, si dirige verso l'Italia (Di domenica 23 gennaio 2022) E' in navigazione verso Nord la nave Geo Barents di Medici senza frontiere che ha tratto in salvo 439 Migranti in sei diverse operazioni di soccorso al largo delle coste libiche. Malta ha negato lo sbarco L'articolo proviene da Firenze Post.

