Middleton non ne sbaglia una: così Milwaukee ha mandato k.o. Sacramento (Di domenica 23 gennaio 2022) I Milwaukee Bucks centrano la terza vittoria in fila nonostante l'assenza di Giannis Antetokounmpo, fermato da un fastidio al ginocchio: i Sacramento Kings vanno k.o. 133 - 127. Guarda gli highlights Leggi su video.gazzetta (Di domenica 23 gennaio 2022) IBucks centrano la terza vittoria in fila nonostante l'assenza di Giannis Antetokounmpo, fermato da un fastidio al ginocchio: iKings vanno k.o. 133 - 127. Guarda gli highlights

Advertising

VanityFairIt : Durante una visita a una charity la duchessa, madre di tre, non ha resistito alla tentazione di prendere in braccio… - middleton____ : @TheBitchesAcc Non so come dirtelo ma lo scorso anno pensavamo la stessa cosa di Giulia, cioè che non avesse dei fa… - middleton____ : Non sto piangendo - infoitcultura : Il maglione dolcevita di Kate Middleton è la certezza dell'inverno a cui non possiamo (e vogliamo) rinunciare - ParliamoDiNews : Kate Middleton, giorni duri per la Duchessa: `Non si sente...` - -