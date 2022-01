Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti tornano insieme? Ecco cosa ha detto lui

(Di domenica 23 gennaio 2022) Il gossip è partito da Dagospia:edsi sarebbero riavvicinati dopo la rottura di lei con Tomaso Trussardi. Il matrimonio tra la conduttrice e il manager della moda è finito dopo dieci anni edarrivare subito le voci di un riavvicinamento della ex, amatissima, coppia. Manon tace e sui social, in una Instagram Story, scrive: “Questo è un paparazzo che mi sta fotografando con un’amica. Non è la mia fidanzata. E non sono fidanzato. Sono libero. Libero: free, free, free“. Resterà l’affetto che lega entrambi i genitori alla figlia Aurora o qualdi vero c’è nel gossip del sito diretto da Roberto D’Agostino? Il cantante si affrettato a smentire. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

