Michelle Hunziker avvilita | la donna che le ha rubato Tomaso Trussardi | “Ecco chi è Marica”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 23 gennaio 2022) Foto a fine articolo. Negli ultimi giorni non si parla d’altro che della separazione tra, che è stato beccato per le strade di Milano conPellegrinelli, la ex di Eros Ramazzotti. Gli indizi di una crisi tra la show girl e il giovane rampollo della casa di moda erano evidenti già da tempo. A quanto pare, i due non condividevano lo stesso tetto da mesi. Lui era da solo a Bergamo, mentre lei rimaneva con le figlie e i cagnolini nella casa di Milano. Lapoi è sempre molto attiva sui social network, dove condivide con i suoi follower momenti di quotidianità sempre molto gioiosi. Ricordiamo bene le cenette romantiche chesi ...