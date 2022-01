Meteo, verso i giorni della Merla: sciabolata artica, ecco quando precipitano le temperature (Di domenica 23 gennaio 2022) La morsa del grande freddo non mollerà l'Italia neppure la prossima settimana. In sintesi, questo è quanto spiegano gli esperti di 3bMeteo, laddove si legge: "Aria fredda di matrice artica, continuerà ad affluire sull'Italia anche all'inizio della nuova settimana con un impulso che raggiungerà la Penisola nella giornata di lunedì portando qualche pioggia e qualche nevicata fino a quote collinari. Poi la saccatura si allontanerà verso la Grecia e l'anticiclone delle Azzorre conquisterà completamente l'Italia riportando stabilità e clima diurno leggermente più mite ma con le nebbie che torneranno prepotenti sulla Val Padana e localmente anche nelle valli del Centro". Ma tutto ciò solo fino a mercoledì, quando sono previsti annuvolamento di matrice mediterranea che potrebbero raggiungere le regioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) La morsa del grande freddo non mollerà l'Italia neppure la prossima settimana. In sintesi, questo è quanto spiegano gli esperti di 3b, laddove si legge: "Aria fredda di matrice, continuerà ad affluire sull'Italia anche all'inizionuova settimana con un impulso che raggiungerà la Penisola nella giornata di lunedì portando qualche pioggia e qualche nevicata fino a quote collinari. Poi la saccatura si allontaneràla Grecia e l'anticiclone delle Azzorre conquisterà completamente l'Italia riportando stabilità e clima diurno leggermente più mite ma con le nebbie che torneranno prepotenti sulla Val Padana e localmente anche nelle valli del Centro". Ma tutto ciò solo fino a mercoledì,sono previsti annuvolamento di matrice mediterranea che potrebbero raggiungere le regioni ...

Advertising

meteo_toscana : METEO SETTIMANA, TUTTE LE NOVITÀ PER I PROSSIMI SETTE GIORNI, DAL FREDDO VERSO I GIORNI DELLA MERLA… - DANI56 : RT @meteo_toscana: METEO LONG RANGE: TRA FREDDO ED UNA DEPRESSIONE VERSO LA FINE DELLA SETTIMANA - infoitinterno : Meteo GELIDO in SIBERIA. Eventualità di ondate di freddo verso ITALIA - meteo_toscana : METEO LONG RANGE: TRA FREDDO ED UNA DEPRESSIONE VERSO LA FINE DELLA SETTIMANA - meteogiornaleit : RT @tempoitaliait: A Febbraio, una SVOLTA meteo verso condizioni invernali. Il Vortice Polare andrà in crisi -