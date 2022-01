Mertens: «Volevo tirare io il rigore, ma per Insigne era importante. Mi mancherà, dobbiamo ringraziarlo» (Di domenica 23 gennaio 2022) Nel post partita di Napoli-Salernitana, ai microfoni di Dazn l’attaccante del Napoli, Dries Mertens. «Avevamo avuto delle occasioni, non abbiamo fatto gol, è sempre difficile quando non segni: se non fai il secondo c’è sempre l’opportunità per loro e infatti hanno tirato ed è stato 1-1». «Ho detto che proverò a segnare il più possibile per convincere De Laurentiis a tenermi, ma l’ho detto scherzando. La cosa più importante è segnare, per la squadra, poi vediamo il futuro». «Insigne? Era importante per lui tirare, Volevo tirare io ma penso che è un momento importante per lui, ha fatto la sua scelta e mi mancherà perché è stato un uomo e un giocatore importante per questa società. Non dobbiamo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 gennaio 2022) Nel post partita di Napoli-Salernitana, ai microfoni di Dazn l’attaccante del Napoli, Dries. «Avevamo avuto delle occasioni, non abbiamo fatto gol, è sempre difficile quando non segni: se non fai il secondo c’è sempre l’opportunità per loro e infatti hanno tirato ed è stato 1-1». «Ho detto che proverò a segnare il più possibile per convincere De Laurentiis a tenermi, ma l’ho detto scherzando. La cosa piùè segnare, per la squadra, poi vediamo il futuro». «? Eraper luiio ma penso che è un momentoper lui, ha fatto la sua scelta e miperché è stato un uomo e un giocatoreper questa società. Non...

