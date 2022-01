Mercato Fiorentina | Barone | Vlahovic sia chiaro Non abbiamo ricevuto offerte

Advertising

sportmediaset : Fiorentina, Barone: '#Vlahovic? Nessuna offerta finora, ma vogliamo chiarezza'. #SportMediaset… - ArmandaGelsomin : RT @SCUtweet: SKY Sport ?? Nell'ultimo incontro tra #Vlahovic e la #Fiorentina alla domanda 'Qual è la tua intenzione per questa sessione d… - ArmandaGelsomin : RT @sportmediaset: Fiorentina, Barone: '#Vlahovic? Nessuna offerta finora, ma vogliamo chiarezza'. #SportMediaset - Paolo18030138 : RT @SCUtweet: SKY Sport ?? Nell'ultimo incontro tra #Vlahovic e la #Fiorentina alla domanda 'Qual è la tua intenzione per questa sessione d… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Fiorentina, Barone: '#Vlahovic? Nessuna offerta finora, ma vogliamo chiarezza'. #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Fiorentina

Cagliari, 23 gennaio 2022 - "Ildellanon è chiuso. Vlahovic ? Sia chiaro". Prima del calcio d'inizio d i Cagliari -ha parlato il direttore generale viola, Joe Barone . Il braccio destro di Rocco ...Il dirigente dellanon ha escluso la possibilità di intervenire: ' Ilnon è chiuso e ci guardiamo attorno , come tutte le squadre. C'è un'area scouting che lavora e sia io che ...Cagliari, 23 gennaio 2022 - "Il mercato della Fiorentina non è chiuso. Vlahovic? Sia chiaro". Prima del calcio d'inizio di Cagliari-Fiorentina ha parlato il direttore generale viola, Joe Barone. Il br ...?Vogliamo chiarezza dal giocatore, dal suo gruppo. Sul caso Vlahovic: 'Ogni giorno si parla di lui, io ho parlato tanto di questo tema. No, come tante squadre siamo sempre attenti, abbiamo un’area sco ...