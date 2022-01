Matteo Berrettini nella storia: primo italiano almeno ai quarti in tutti gli Slam! Dopo 31 anni agli Australian Open (Di domenica 23 gennaio 2022) Matteo Berrettini ha tagliato un traguardo storico per il tennis italiano, diventando il primo azzurro a raggiungere almeno i quarti di finale in tutti gli Slam. Un’impresa che neanche ai grandi del passato era riuscita e che a livello mondiale è stata prerogativa di appena 49 atleti. Il romano ha completato la missione sconfiggendo Pablo Carreno Busta agli Australian Open e raggiungendo così il quarto di finale (tornerà in campo tra due giorni per sfidare Gael Monfils). nella stagione passata si era invece spinto fino ai quarti di finale al Roland Garros, ai quarti di finale agli US Open e in finale a Wimbledon: in ... Leggi su oasport (Di domenica 23 gennaio 2022)ha tato un traguardo storico per il tennis, diventando ilazzurro a raggiungeredi finale ingli Slam. Un’impresa che neanche ai grandi del passato era riuscita e che a livello mondiale è stata prerogativa di appena 49 atleti. Il romano ha completato la missione sconfiggendo Pablo Carreno Bustae raggiungendo così il quarto di finale (tornerà in campo tra due giorni per sfidare Gael Monfils).stagione passata si era invece spinto fino aidi finale al Roland Garros, aidi finaleUSe in finale a Wimbledon: in ...

Eurosport_IT : SIIIIIII BERRETTINI! Matteo vola ai quarti di finale battendo Carreño Busta in 3 set, ora trova Monfils!????????… - Eurosport_IT : Per la 1ª volta in carriera Matteo Berrettini è ai quarti di finale degli Australian Open: vietato non mettere like… - OptaPaolo : 1 - Matteo #Berrettini è il primo giocatore italiano nella storia del tennis maschile ad aver raggiunto i quarti di… - chopmount : RT @Eurosport_IT: SIIIIIII BERRETTINI! Matteo vola ai quarti di finale battendo Carreño Busta in 3 set, ora trova Monfils!???????? #Berrettti… - MarianoIaia : RT @GiuseppeFalcao: DEVASTANTE MATTEO! #Berrettini #AusOpen -