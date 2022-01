Massimiliano Morra si sposa | le dure parole su Rosalinda Cannavò

(Di domenica 23 gennaio 2022) Si preannunciano fiori di arancio per, uno dei concorrenti più discussi della scorsa edizione del Grande Fratello VIP. L’attore ha fatto delle rivelazioni molto importanti sulla sua vita in una recente intervista ma allo stesso tempo ha deluso molti fans di. Il ragazzo napoletano, infatti, ha voluto commentare anche la ragazza con la quale ha avuto una storia d’amore finta prima di partecipare al reality Mediaset, usandopiuttosto forti.convola a nozze Dopo aver appassionato i telespettatori con la sua esperienza nella casa del Grande Fratello VIP 5,torna a raccontarsi in occasione di un’intervista concessa Di più. Nell’intervento, lui anticipa le sue ...

Ultime Notizie dalla rete : Massimiliano Morra

Fiori d'arancio per. L'ex gieffino ha annunciato un'importante novità al Settimanale Dipiù. In un'intervista,ha annunciato che sposerà Dalila : "Mi sposo. Dalila è la donna della mia ...A più di un anno dall'Aresgate e dallo 'stratega',è tornato a parlare di Rosalinda Cannavò . L'attore napoletano in un'intervista rilasciata su DiPiù ha dichiarato di aver cancellato dalla sua vita la collega. Tra le tante cose ...Massimiliano Morra si sposa: lo ha rivelato in un'intervista a Dipiù. L'attore ha spiegato di non essere rimasto in buoni rapporti con Rosalinda Cannavò ...Gf Vip 5, Massimiliano Morra annuncia le nozze e lancia una stoccata a Rosalinda Cannavò: "Cancellata dalla mia vita". Massimiliano Morra è s ...