Massimiliano Morra si sposa | “Ho cancellato Rosalinda | ha detto che sono gay”

Leggi su biccy

(Di domenica 23 gennaio 2022) A più di un anno dall’Aresgate e dallo ‘stratega’,è tornato a parlare diCannavò. L’attore napoletano in un’intervista rilasciata su DiPiù ha dichiarato di averdalla sua vita la collega. “nella Casa hafalsità su di me, facendomi passare per uno che la tormentava ai tempi in cui lavoravamo insieme. Non solo, ha ancheche sarei omosessuale: io non ho nulla contro gli omosessuali, ma non lo. Non si è comportata bene e per questo, quandouscito dalla Casa del GF Vip, ho scelto di cancellarla dalla mia vita.e i suoi progetti con Andrea Zenga? Non mi interessa. Solo ripensare a lei mi toglie serenità, eviterei pure di nominarla”. Adua: “ ...