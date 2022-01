Martha Stewart racconta perché ha rotto con Anthony Hopkins

Advertising

IesuAnna : RT @GiovanniAgost20: Martha Stewart è la Antonella Clerici americana e prepara una carbonara da incubo con pasta scotta, aglio, prezzemolo,… - robertoanversa : RT @GiovanniAgost20: Martha Stewart è la Antonella Clerici americana e prepara una carbonara da incubo con pasta scotta, aglio, prezzemolo,… - 1Dioniso : RT @GiovanniAgost20: Martha Stewart è la Antonella Clerici americana e prepara una carbonara da incubo con pasta scotta, aglio, prezzemolo,… - GiovanniAgost20 : Martha Stewart è la Antonella Clerici americana e prepara una carbonara da incubo con pasta scotta, aglio, prezzemo… - ParliamoDiNews : Martha Stewart e la curiosa fine della storia con Anthony Hopkins: c’entra Hannibal Lecter - Gossip Italia News… -

Ultime Notizie dalla rete : Martha Stewart

Poco conosciuta in Italia, in Americaè un'istituzione: conduttrice tv di programmi su casa, cucina, giardinaggio e bon ton, autrice di libri e personalità pubblica (ma anche lei ha avuto i suoi guai con la giustizia), è ...Negli anni '90,ed Anthony Hopkins erano una coppia, ma lei ha deciso di lasciarlo perché non riusciva a separare l'immagine del possibile fidanzato da quella di Hannibal Lecter , il suo ruolo più ...«Non riuscivo a smettere di pensare a lui come Hannibal Lecter??», ha raccontato la conduttrice televisiva ospite nello studio di Ellen DeGeneres ...Ai tempi del film che terrorizzò il mondo, 'Il silenzio degli innocenti', il cannibale impersonato dall'attore fece fuggire anche la sua ...