Mario Kart 8 Deluxe: aperte le iscrizioni per il Seasonal Circuit Italy (Di domenica 23 gennaio 2022) Nintendo ha finalmente dato il via alle iscrizioni per la terza tappa del Seasonal Circuit Italy di Mario Kart 8 Deluxe Con circa 39 milioni di copie vendute in tutto il mondo, Mario Kart 8 Deluxe è il videogioco Nintendo più venduto in assoluto su Nintendo Switch ed è perfetto per giocare in compagnia in qualsiasi occasione. Per la gioia dei fan sta per prendere il via la terza tappa del Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Italy, competizione online aperta a tutti che metterà in palio ricchi premi e speciali sorprese per i piloti migliori. Tutti in pista per il Seasonal Circuit ... Leggi su tuttotek (Di domenica 23 gennaio 2022) Nintendo ha finalmente dato il via alleper la terza tappa deldiCon circa 39 milioni di copie vendute in tutto il mondo,è il videogioco Nintendo più venduto in assoluto su Nintendo Switch ed è perfetto per giocare in compagnia in qualsiasi occasione. Per la gioia dei fan sta per prendere il via la terza tappa del, competizione online aperta a tutti che metterà in palio ricchi premi e speciali sorprese per i piloti migliori. Tutti in pista per il...

