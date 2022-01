Mario Donizetti compie 90 anni | «Nella vita ho incontrato Platone e Costanza»

(Di domenica 23 gennaio 2022) Da dueil pittore vede pochissime persone: anche oggi sarà un giorno di festa intimo e familiare. Ha un’opera importante in testa ma per ora è ferma: «Preferisco suonare la mia musica o comporre endecasillabi»

Advertising

webecodibergamo : Da due anni il pittore vede pochissime persone: anche oggi sarà un giorno di festa intimo e familiare. Ha un’opera… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Donizetti

Zazoom Blog

...Teatro29 marzo - Milano - Teatro Lirico 4 aprile - Firenze - Teatro Verdi 7 aprile - Mantova - Teatro Sociale 9 aprile - Roma - Teatro Della Conciliazione 5 maggio - Treviso - Teatro...... Fulvia Carotenuto ePorfito diretti Luca. Dopo una circuitazione iniziata lo scorso novembre ...Date tournée dal 6 al 9 gennaio BARI Teatro Piccinni dall'11 al 16 gennaio BERGAMO Teatro...Oggi compie 90 anni, Mario Donizetti. Ma non ha nessuna voglia di festeggiare. La grande casa-torre in cui vive in Città Alta, dal 2020 quasi come un recluso, è infinitamente vu ...Buon compleanno Fausto delle Chiaie, Carlo Paris, Jo Champa… …Carolina di Monaco, Ciro Falanga, Dario Rivolta, Stéphane Lissner, Max Pisu, Marco Rondini, ...