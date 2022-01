Manchester City Guardiola: insidia olandese per il tecnico (Di domenica 23 gennaio 2022) La Federazione olandese proverà ad ingaggiare Guardiola nel 2023 per allenare la Nazionale orange La federazione olandese potrebbe presto fare un’offerta a Josep Guardiola per andare ad allenare la Nazionale Orange. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, ci sarebbero delle insidie olandesi nel futuro tra il tecnico spagnolo e il Manchester City. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 gennaio 2022) La Federazioneproverà ad ingaggiarenel 2023 per allenare la Nazionale orange La federazionepotrebbe presto fare un’offerta a Josepper andare ad allenare la Nazionale Orange. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, ci sarebbero delle insidie olandesi nel futuro tra ilspagnolo e il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City Manchester City Guardiola: insidia olandese per il tecnico ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La Federazione olandese proverà ad ingaggiare Guardiola nel 2023 per allenare la Nazionale orange La federazione Olandese potrebbe presto fare un'...

