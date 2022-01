Malpensa, il progetto della nuova ferrovia non convince Legambiente e cittadini: “Una condanna per il paesaggio”. Ricorso al Tar (Di domenica 23 gennaio 2022) Velocizzare il viaggio in treno dalla Svizzera a Milano e diminuire il traffico delle auto verso l’aeroporto di Malpensa. Secondo Ferrovie Nord e Sea (Società aeroportuale italiana) la linea ferroviaria di 5 chilometri tra il Terminal 2 e la tratta Rfi del Sempione è un’opera necessaria. Il progetto, già previsto dai tempi del piano di ampliamento di Malpensa 2000, ha anche il consenso di Regione Lombardia. I cittadini dei paesi di Casorate Sempione e Cardano al Campo – attraversati dal cantiere – però non sono convinti e hanno presentato, insieme a Legambiente, un Ricorso al Tar per bloccare i lavori: l’udienza sarà il prossimo 15 febbraio. Un collegamento tra il Ticino e lo scalo varesino infatti esiste già, il TiLo. La nuova linea abbrevierebbe lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 gennaio 2022) Velocizzare il viaggio in treno dalla Svizzera a Milano e diminuire il traffico delle auto verso l’aeroporto di. Secondo Ferrovie Nord e Sea (Società aeroportuale italiana) la linearia di 5 chilometri tra il Terminal 2 e la tratta Rfi del Sempione è un’opera necessaria. Il, già previsto dai tempi del piano di ampliamento di2000, ha anche il consenso di Regione Lombardia. Idei paesi di Casorate Sempione e Cardano al Campo – attraversati dal cantiere – però non sono convinti e hanno presentato, insieme a, unal Tar per bloccare i lavori: l’udienza sarà il prossimo 15 febbraio. Un collegamento tra il Ticino e lo scalo varesino infatti esiste già, il TiLo. Lalinea abbrevierebbe lo ...

