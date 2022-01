Malagò | “Curtoni e Wierer fantastici successi alla vigilia di Pechino 2022”

Leggi su sportface

(Di domenica 23 gennaio 2022) “Dueper l’Italia Team in Coppa del Mondodi: autorevole vittoria di Elenanel SuperG di Cortina e primo acuto stagionale per Dorotheanella Mass Start di Anterselva. Bravissime“. Lo ha scritto Giovanni, presidente del Coni, su Twitter a sugellare la meravigliosa giornata per l’Italia degli sport invernali, seppur macchiata dpreoccupazione per la caduta di Sofia Goggia. SportFace.