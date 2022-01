L’uomo d’acciaio film stasera in tv 23 gennaio | cast | trama | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di domenica 23 gennaio 2022)è ilin tv domenica 232021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco, scheda,dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Zack Snyder. Ilè composto da Henry Cavill, Michael Shannon, Amy Adams, Kevin Costner, Diane Lane, Julia Ormond, Laurence Fishburne, Russell Crowe, Michael Kelly, Ayelet Zurer, Antje Traue, Jadin Gould, Tahmoh Penikett, David Paetkau, Richard Schiff, Christopher Meloni.in ...