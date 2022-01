Luigi Cossellu, il giovane morto di Covid. Gli amici sui social: «Ditelo ora che il virus non esiste» (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il cordoglio degli amici per il pescatore non vaccinato morto di Covid. Fonti mediche: obesità e asma le comorbidità che caratterizzavano la sue condizione. Anche il padre non vaccinato ricoverato in gravi condizioni Leggi su corriere (Di lunedì 24 gennaio 2022) Il cordoglio degliper il pescatore non vaccinatodi. Fonti mediche: obesità e asma le comorbidità che caratterizzavano la sue condizione. Anche il padre non vaccinato ricoverato in gravi condizioni

Advertising

Corriere : Il no vax morto a Terracina. Gli amici sui social: «Provate a dire ora che il virus non esiste» - annoupanoux : RT @Corriere: Il no vax morto a Terracina. Gli amici sui social: «Provate a dire ora che il virus non esiste» - Tullia01 : RT @msn_italia: Luigi Cossellu, chi era il no-vax morto dopo essersi strappato il casco dell'ossigeno - Tullia01 : RT @Corriere: Il no vax morto a Terracina. Gli amici sui social: «Provate a dire ora che il virus non esiste» - msn_italia : Luigi Cossellu, chi era il no-vax morto dopo essersi strappato il casco dell'ossigeno -