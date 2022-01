Luigi Cossellu, chi era il 28enne morto di Covid. L’amico: ‘Ditelo adesso, che il virus non esiste…’ (Di domenica 23 gennaio 2022) Ha lasciato tanto dolore la scomparsa di Luigi Cossellu, il 28enne di Terracina morto venerdì all’ospedale Goretti di Latina nel reparto di Terapia Intensiva Covid. E anche tante polemiche. Lui non pensava di ammalarsi, tanto che non aveva voluto vaccinarsi, così come non si era vaccinato suo padre, 55 anni, che adesso è ricoverato in terapia intensiva. Altre dichiarazioni, dopo gli scarni comunicati stampa di ieri, arrivano stamattina da parte del direttore generale della Asl di Latina, Silvia Cavalli, che spiega che Luigi inizialmente aveva rifiutato il casco che i medici dell’ospedale di Terracina, dove inizialmente era andato, gli avevano proposto come unica soluzione salvavita. «Quando il paziente è arrivato all’ospedale di Terracina, il 16 gennaio, aveva già ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 gennaio 2022) Ha lasciato tanto dolore la scomparsa di, ildi Terracinavenerdì all’ospedale Goretti di Latina nel reparto di Terapia Intensiva. E anche tante polemiche. Lui non pensava di ammalarsi, tanto che non aveva voluto vaccinarsi, così come non si era vaccinato suo padre, 55 anni, cheè ricoverato in terapia intensiva. Altre dichiarazioni, dopo gli scarni comunicati stampa di ieri, arrivano stamattina da parte del direttore generale della Asl di Latina, Silvia Cavalli, che spiega cheinizialmente aveva rifiutato il casco che i medici dell’ospedale di Terracina, dove inizialmente era andato, gli avevano proposto come unica soluzione salvavita. «Quando il paziente è arrivato all’ospedale di Terracina, il 16 gennaio, aveva già ...

