Luca Argentero | perché sua figlia si chiama Nina Speranza | c’è un motivo particolare

(Di domenica 23 gennaio 2022) Sapete perchè ladisi? C’è undietro la scelta di questo nome Il famoso attore ha avuto unacon la moglie Cristina Marino. La coppia ha scelto per lei un nome molto. Dietro questa scelta, però, c’è unassai. In questo articolo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

StefanoGuerrera : più di vent’anni di Grande Fratello e l’unico che ce l’ha fatta sul serio è Luca Argentero - IlContiAndrea : Raoul Bova la prima sera, Luca Argentero (già annunciato da Dagospia) la seconda sera e Lino Guanciale nella serata… - rtl1025 : ?? #RaoulBova, #LucaArgentero e #LinoGuanciale saranno ospiti del festival di Sanremo. A quanto apprende l'Adnkronos… - LPifferi : RT @StefanoGuerrera: più di vent’anni di Grande Fratello e l’unico che ce l’ha fatta sul serio è Luca Argentero - _Unfvckwitable_ : RT @StefanoGuerrera: più di vent’anni di Grande Fratello e l’unico che ce l’ha fatta sul serio è Luca Argentero -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero

Ricco il parterre degli ospiti che vedono, al momento, i Maneskin , Laura Pausini e Cesare Cremonini in ambito musicale, mentre dalle fiction arrivano, Raoul Bova, Lino Guanciale, ...Il protagonistaha ringraziato il pubblico in una delle stories su Instagram scrivendo che 'il vostro affetto ci emoziona, non lo dico tanto per dire, lo sentiamo ed è una ...Sapete perchè la figlia di Luca Argentero si chiama Nina Speranza? C’è un motivo particolare dietro la scelta di questo nome Il famoso attore ha avuto una figlia con la moglie Cristina Marino. La ...Sta di fatto che Cristina e Luca nel 2015 diventano una coppia e cinque anni dopo diventano genitori della piccola Nina Speranza. CRISTINA MARINO E NINA SPERANZA, MOGLIE E FIGLIA LUCA ARGENTERO/ “Gioi ...