Luca Argentero a C’è posta per te regala il viaggio di nozze ad Andrea e Stefania (Video)

(Di domenica 23 gennaio 2022) Protagonista della storia della serata è la coppia formata da. I due sono innamoratissimi e il marito ha deciso di fare una sorpresa alla moglie facendo intervenire in studioIeri sera a C’èper te è stato ospiteper fare una sorpresa ada parte del maritoper ringraziarla di tutto ciò che lei fa ogni giorno col sorriso per lui. L’uomo infatti a seguito di un incidente in bicicletta è rimasto paralizzato. Da allora tutto cambia ma non l’amore dell’uno e dell’altra. I due dopo l’incidente decidono di sposarsi e di avere due bambine. Prima della sorpresa a, in studio intervengono l’attore ee Maria De Filippi racconta ...

Cosa è accaduto nella terza puntata di C'è posta per te 2022? Ecco tutte le storie di sabato 22 gennaio tra sorprese - quella con Luca Argentero e quella con Roberto Baggio, lacrime e grasse risate. Maria De Filippi non ha solo commosso i suoi telespettatori, ma, grazie a due simpatici ed arzilli 'vecchietti' ha anche scatenato ... I due sono innamoratissimi e il marito ha deciso di fare una sorpresa alla moglie facendo intervenire in studio Luca Argentero. Ieri sera a C'è posta per te è stato ospite Luca Argentero per fare una sorpresa a Stefania da parte del marito Andrea per ringraziarla di tutto ciò che lei fa ogni giorno col sorriso per lui. L'uomo infatti a seguito di un incidente in bicicletta è rimasto paralizzato. Da allora tutto cambia ma non l'amore dell'uno e dell'altra. I due dopo l'incidente decidono di sposarsi e di avere due bambine. Forte del successo di "DOC - Nelle tue mani" che sta ottenendo ascolti altissimi anche in questa stagione, Luca Argentero è stata la "sorpresa" che un uomo ha fatto alla moglie nella nuova puntata di C'è posta per te.