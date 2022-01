Lotta | Campionati Italiani Assoluti 2022 | Conyedo torna in gara vincendo nei 125 kg | assegnati tutti i titoli anche al femminile

(Di domenica 23 gennaio 2022) Al PalaPellicone di Ostia si è disputata quest’oggi la seconda e ultima giornata dideidi, prima competizione ufficiale della stagione post-olimpica per molti atleti azzurri. Nel day-2 sono statinellalibera maschile e, dopo la giornata di ieri riservata ai greco-romanisti. Degno di nota tra gli uomini il successo nei 61 kg del giovane talento sardo classe 2002 Simone Piroddu, già bronzo europeo Under 23 nella passata stagione. Nuovi campioniObispato Studd nei 57 kg, Shamil Omarov nei 65 kg, Gianluca Talamo nei 70 kg, Jacopo Masotti nei 74 kg, Aron Caneva nei 79 kg ...

Advertising

FijlkamOfficial : Campionati Italiani Assoluti: ecco i campioni di stile libero e femminile - zazoomblog : Lotta Campionati Italiani Assoluti 2022: assegnati tutti i titoli della greco-romana al PalaPellicone - #Lotta… - FijlkamOfficial : Al via i Campionati Italiani Assoluti di lotta 2022 - pbrex668 : RT @MilanistaCubano: È inutile dirlo perché ormai la frittata è fatta però sono queste le partite che indirizzano i campionati. Questi 3 pu… - MilanistaCubano : È inutile dirlo perché ormai la frittata è fatta però sono queste le partite che indirizzano i campionati. Questi 3… -

Ultime Notizie dalla rete : Lotta Campionati

OA Sport

Alla fine, però, Berlusconi, da intenditore sportivo che con il suo Milan ha vintoe ... forze dell'ordine, realtà associative) è laalla mafia e alla corruzione. Fenomeni ormai ...... Redazione Sardegna Live Ieri, sabato 22 gennaio, e oggi, domenica 23, si sono disputati presso il palazzetto Fijkam di Ostia iItaliani Assoluti dilibera, in cui i lottatori senior ...Big match della ventitreesima giornata, il posticipo serale Milan-Juventus verrà seguito in tempo reale da Calciomercato.it ...Veseli 4 – Il primo rigore per il Napoli è generoso, ma a 10 secondi dalla fine e sul risultato di 1-1 non è ammissibile perdere quel pallone a ridosso della propria area di rigore. Bonazzoli 6 – Bell ...