L’ossessione per gli orsacchiotti anche da sposato: emergono nuovi incredibili dettagli (Di domenica 23 gennaio 2022) Una ex domestica di Buckingham Palace ha rivelato alcuni nuovi dettagli sulle ossessioni infantili del Prince Andrew. La donna di chiama Janette McGowan e ha lavorato a Palazzo dal 1999 al 2000. Secondo quanto dichiarato per il ‘The Sun’, il Principe giocava a nascondino con i suoi peluche alla veneranda età di quasi 40 anni. L’ex governante, 65 anni, originaria della provincia di Edimburgo, ricorda bene come il Duca di York chiedeva alle inservienti di nascondergli uno dei suoi peluche quando usciva la sera. Al ritorno si metteva all’opera per cercarlo: “Era un giochino che faceva con le domestiche. Una doveva nascondere uno dei suoi orsacchiotti in un posto strano, come i mobili del bagno. Quando tornava a Palazzo provava a cercarlo. Era strano ma ironico. Lui si divertiva molto e la sua domestica ha raccontato di ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 23 gennaio 2022) Una ex domestica di Buckingham Palace ha rivelato alcunisulle ossessioni infantili del Prince Andrew. La donna di chiama Janette McGowan e ha lavorato a Palazzo dal 1999 al 2000. Secondo quanto dichiarato per il ‘The Sun’, il Principe giocava a nascondino con i suoi peluche alla veneranda età di quasi 40 anni. L’ex governante, 65 anni, originaria della provincia di Edimburgo, ricorda bene come il Duca di York chiedeva alle inservienti di nascondergli uno dei suoi peluche quando usciva la sera. Al ritorno si metteva all’opera per cercarlo: “Era un giochino che faceva con le domestiche. Una doveva nascondere uno dei suoiin un posto strano, come i mobili del bagno. Quando tornava a Palazzo provava a cercarlo. Era strano ma ironico. Lui si divertiva molto e la sua domestica ha raccontato di ...

