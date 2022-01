Lorenzo Amoruso spiazzato dalle parole di Manila | “ho poche certezze…”

(Di domenica 23 gennaio 2022)Nazzaro sono una coppia bellissima e molto unita già da diversi anni. L’ex Miss Italia è ancora all’interno della casa del Grande Fratello Vip e lui la osserva nel suo percorso, felice per lei seppur le manchi sempre di più. Ed intanto ascolta lediNazzaro-AltranotiziaLa puntata di venerdì sera del Grande Fratello Vip è stata piuttosto frizzante poiché abbiamo assistito a due visite alquanto speciali. La prima ha visto il ritorno nella casa di Alex Belli dopo la sua clamorosa squalifica, mentre l’altra riguarda direttamenteNazzaro, poiché le ha fatto visita il suo compagno,. Abbiamo assistito ...

CarolinaOgliaro : Non io che scambio il cognato per Lorenzo Amoruso. Da #gfvip a #cepostaperte ????????????????????? - PetitDemi : Ma il cognato è Lorenzo Amoruso, il marito di Manila. #cepostaperte - 24Trends_Italia : 16. Barbara De Rossi - 20mille+ 17. Giuliana De Sio - 20mille+ 18. Sofia Goggia - 20mille+ 19. Registro delle Oppos… - Mar83056599 : RT @Seoulmate2018: “NON ABBIAMO MILIONI DI FOLLOWER MA POCHI E BUONI” LORENZO AMORUSO ASFALTA ANCORA SOLERCIA #jeru #GFVIP - Anastas80811885 : @cleoliv24 AMORUSO LORENZO, METTITI SCHIFO X LA TUA LAVACESSI -

... Manila Nazzaro ha avuto qualche tensione di troppo ma ha anche avuto modo di vivere una fortissima emozione che non provava da tempo: a regalargliela è stato il suo compagno,, che è ..., SORPRESA A MANILA NAZZARO/ "Non dubitare mai di chi sei" E Katia ha replicato: "Quella che ha avuto una vita difficile, adesso basta ...", e di nuovo Manila Nazzaro: "L'abbiamo avuta ...L'ex calciatore è protagonista di una bellissima sorpresa per la compagna, reduce da giornate molto difficili.Lorenzo Amoruso ha stupito fan di Manila Nazzaro con una bellissima dedica d’amore che questa volta l'ex calciatore ha voluto fare di ...