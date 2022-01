L'Oms: 'Plausibile che con la variante Omicron si arrivi alla fine della pandemia in Europa' (Di domenica 23 gennaio 2022) variante Omicron un guaio o una fortuna? E' 'Plausibile' che con la variante Omicron del coronavirus l'Europa 'si stia avviando alla fine della pandemia'. Lo ha detto il direttore dell'Oms Europa ... Leggi su globalist (Di domenica 23 gennaio 2022)un guaio o una fortuna? E' '' che con ladel coronavirus l''si stia avviando'. Lo ha detto il direttore dell'Oms...

