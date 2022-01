Locatelli | «Tonali? Duello normale Sarà il futuro del Milan e dell’Italia»

Advertising

Gazzetta_it : La sfida tutta azzurra in mezzo al campo: Tonali e Locatelli si giocano il futuro #MilanJuve - MilanPress_it : Le parole di #Locatelli nel pre partita di #MilanJuventus #MilanPress - gilnar76 : Ambrosini: «Locatelli e Tonali anime di Juve e Milan. C’è una differenza» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - MondoBN : PRE PARTITA, Locatelli: “Stasera non possiamo f - gilnar76 : Locatelli a Dazn: «Tonali sarà il futuro del #Milan» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli Tonali

... Maignan; Florenzi, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic,; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; ... Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, De Sciglio; McKennie,, Bentancur, Bernardeschi; ...... Romagnoli, Theo Hernandez;, Krunic; Messias, Brahim, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli. JUVENTUS (4 - 2 - 3 - 1): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur,; ...Nel pre-partita di Milan-Juve, l'ex rossonero Manuel Locatelli ha parlato di questa sfida molto particolare per lui. Il bianconero viene da diverse ...Manuel Locatelli è stato intervistato da Dazn: Allegri vi ha dato qualche raccomandazione? "No, è una partita che dobbiamo cercare di portare a casa, quindi dobbiamo ...